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Без права перемещения: в Литве одобрили предложение лишать белорусов ВНЖ за поездки на родину
Комитет сейма Литвы одобрил идею лишать белорусов и россиян вида на жительство за поездки на родину. Как сообщают местные СМИ, было решено, что ВНЖ будет аннулироваться в том случае, если люди будут уезжать на родину более одного раза в три месяца. Уточняется, что поездки людей в Беларусь и Россию вызывают у литовских депутатов подозрения в угрозе нацбезопасности страны.
Данное положение закона еще должен будет утвердить весь сейм Литвы. Ранее там заявляли, что хотят разрешать поездки белорусов с ВНЖ на родину не чаще одного раза в год. Знаменитая европейская "демократия" в действии.
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