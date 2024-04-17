Без права перемещения: в Литве одобрили предложение лишать белорусов ВНЖ за поездки на родину

Комитет сейма Литвы одобрил идею лишать белорусов и россиян вида на жительство за поездки на родину. Как сообщают местные СМИ, было решено, что ВНЖ будет аннулироваться в том случае, если люди будут уезжать на родину более одного раза в три месяца. Уточняется, что поездки людей в Беларусь и Россию вызывают у литовских депутатов подозрения в угрозе нацбезопасности страны.



Данное положение закона еще должен будет утвердить весь сейм Литвы. Ранее там заявляли, что хотят разрешать поездки белорусов с ВНЖ на родину не чаще одного раза в год. Знаменитая европейская "демократия" в действии.