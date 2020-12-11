Без сделки по Брекситу Британию ждет резкий рост цен

Существенное повышение цен ждет жителей Великобритании. Рост стоимости коснется продовольственных и непродовольственных товаров, предупреждают торговые сети Королевства. Это неизбежно в случае, если сделка по Брекситу с Евросоюзом так и не будет заключена. Ведь товары из ЕС будут облагаться повышенным таможенным сбором, что неизбежно отразится на розничных ценах. Также, если условия Брексита не будут согласованы, уже в январе может прерваться авиасообщение между Великобританией и ЕС. Такие прогнозы появились после провальной попытки согласовать сделку по принципам будущего сотрудничества Лондона и Брюсселя. Брексит независимо от результатов переговоров произойдет 31 декабря. Английское правительство заявляет, что катастрофы не будет при любом исходе переговоров. Авиаторы и ритейлеры с этим не согласны.