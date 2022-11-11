ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Без света, зато с интернетом. Украина получила от Польши станции спутникового интернета

Без света, зато с интернетом. Польша передала Украине еще тысячу 570 терминалов Starlink. В планах развернуть сеть во всех городах Украины, якобы для обеспечения доступа жителей к связи даже во время перебоев с электроэнергией. Но даже спутниковый интернет от компании Илона Маска может оказаться невечным. И Киев дальновидно начинает намекать на необходимость помощи иностранных партнеров в финансировании спутниковой системы связи уже сейчас. Сообщается, что в настоящее время SpaceX предоставляет ряд спутников за свой счет, а за оставшиеся Украина платит самостоятельно.

С начала военной операции режим Зеленского получил более 20 тысяч терминалов Starlink, из которых 5 тысяч при поддержке Польши.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все