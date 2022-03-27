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Без туристов из России только Рим лишится в этом году 150 миллионов евро
Факт
В Европе, помимо энергетических и продуктовых проблем, есть и другие очень больные точки. Так, туристический сектор Италии бьется в конвульсиях. Без туристов из России только Рим лишится в этом году 150 миллионов еврооборота. Благодатные времена, когда в Италию приезжали более полутора миллионов российских туристов и оставляли на отдыхе почти миллиард евро, канули в Лету.
До начала пандемии доля туристической отрасли в итальянском ВВП составляла 13 %.
Находили выход даже в проблемный ковидный период - признали прививки российской вакциной "Спутник". Украинские события разрушили благодатный источник заработка. Правительство Италии в унисон с ЕС давит на Россию санкциями и исправно конфискует российские предметы роскоши, включая виллы и яхты.
А гостиницы Рима послушно размещают многочисленных беженцев из Украины. В Италии их ожидается до миллиона человек. Надолго ли хватит ресурса и терпения? Местные туристические компании и другие участники прибыльного бизнеса в полном отчаянии.
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