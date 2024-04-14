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Бездействие государства, циничный пиар политиков и притоны под открытым небом - подробнее в "Понятной политике"
Стирание всех человеческих норм и принципов - это основная причина бегства из европейского сада Борреля. Свобода всегда тянет за собой вседозволенность и зависимость. Как в случае с легалайз, на который уже подсела ЕС по примеру Штатов. В США - наркотическая эпидемия? Кто заработал миллиарды на чужом горе? Почему ее называют общенациональной катастрофой? Бездействие государства, циничный пиар политиков и притоны под отрытым небом. Как города превращаются в героиновое гетто. Расскажем в "Понятной политике" в понедельник, 15 апреля, после "Панорамы".
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