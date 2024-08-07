Бездомные вернулись на улицы Парижа

Бездомные мигранты, которых власти пытались выгнать из столицы на время Олимпийских игр, разбили палаточный городок на площади Бастилии в Париже. Так они попытались привлечь внимание общественности к их проблеме.

Впрочем, силовики время терять не стали и буквально через несколько часов разогнали импровизированный городок. Палатки, не разбирая, переносили и скидывали в кучу, которую потом погрузили в грузовик. Сейчас же бездомные вынуждены прятаться на парковках и в других местах, где их труднее обнаружить.