Безграничная жестокость на рубеже: как польские пограничники вытеснили беженцев на территорию Беларуси

Польские пограничники в очередной раз с применением силы вытеснили на территорию Беларуси в Каменецком районе двух граждан Афганистана. Возле калитки иностранцы нашли еще одного беженца в крайне истощенном виде.

В его изнеможенной речи удалось понять, что польские силовики специально оставили его одного, чтобы некому было помочь. Когда группу беженцев нашли белорусские пограничники, на место происшествия незамедлительно вызвали бригаду медиков. Но спасти беженца было уже невозможно. Он скончался до приезда скорой помощи.