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Безграничная жестокость: очередная попытка вытеснения беженцев литовскими силовиками

Госпогранкомитет нашей страны зафиксировал очередную попытку вытеснения литовскими силовиками беженцев с сопредельной стороны.

Перед тем как их доставить к заграждениям, литовские военные приехали на участок на снегоходе, чтобы убедиться в отсутствии наших пограничников. Выбрав тихое место, трое военнослужащих привели группу беженцев к белорусской границе, приказали перебросить вещи через заграждение и попытались заставить их проследовать на нашу территорию.

Пограннаряд, находившийся на месте инцидента, не допустил нарушения госграницы.

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