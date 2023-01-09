Безграничная жестокость: очередная попытка вытеснения беженцев литовскими силовиками

Перед тем как их доставить к заграждениям, литовские военные приехали на участок на снегоходе, чтобы убедиться в отсутствии наших пограничников. Выбрав тихое место, трое военнослужащих привели группу беженцев к белорусской границе, приказали перебросить вещи через заграждение и попытались заставить их проследовать на нашу территорию.