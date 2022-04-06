Украинскую беженку выселяют из Польши за правду об обстрелах Харькова - что в ее рассказе не понравилось польским панам

Инакомыслие - гарантия выселения в Польше. Ужасающие кадры из польской гостиницы облетели интернет. На них беженку из Украины еврейского происхождения выселяют только за то, что она рискнула рассказать, что Харьков обстреливали ВСУ.



Чтобы получить убежище в Польше, украинским беженцам теперь необходимо говорить только то, что угодно Западу. Вопреки тому, что увидели собственными глазами. Вот оно - истинное лицо западной помощи.