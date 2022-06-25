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Беженцам не рады? Митинг против украинского национализма прошел в Тель-Авиве

Информационное перенасыщение западными фейками о конфликте в Украине дает о себе знать. Эксперты констатируют, что граждане стран первого мира уже устают от искусственного поддержания ажиотажа вокруг Киева. Тем более что украинским беженцам рады далеко не все. Эти кадры из Тель-Авива. Там прошел митинг против нацистского возрождения в Незалежной.

Мародерство солдат ВСУ

Неважны дела у украинских военных и на фронте. Силы России и ЛДНР медленно, но верно занимают все больше территории. Сообщается, что при отступлении солдаты ВСУ обворовывают дома местных жителей. Эти кадры предположительно сняты на востоке Украины. Когда пришло время загружать в машины вооружение, стало ясно, что все место занято награбленным.

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