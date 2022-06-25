Беженцам не рады? Митинг против украинского национализма прошел в Тель-Авиве

Информационное перенасыщение западными фейками о конфликте в Украине дает о себе знать. Эксперты констатируют, что граждане стран первого мира уже устают от искусственного поддержания ажиотажа вокруг Киева. Тем более что украинским беженцам рады далеко не все. Эти кадры из Тель-Авива. Там прошел митинг против нацистского возрождения в Незалежной.