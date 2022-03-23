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Беженцам не стоит питать иллюзий в отношении Европы
В самой же Украине, где идут бои между подразделениями ДНР с боевиками нацбатальонов, жители вынуждены оставаться без мобильной связи. Это Ворзель, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм и Мариуполь. При этом, по словам сумевших выбраться из горячих точек мирных жителей, боевики "Азова" всячески пытаются саботировать эвакуацию, распространяя фейки. Удерживая гражданских в бомбоубежищах, делают из них живой щит.
Я вышел за дом, трое солдат быстро ушли. Говорят, что заходят российские, ДНР, с белыми полосками, убегайте, они всех стреляют. А никто никого не стрелял.
- Вы все из Мариуполя?
- Да.
- А как вы вышли оттуда?
- ДНРовцы нас освободили, спасибо им большое.
- Скажите, вы долго в подвале сидели?
- С 25-го числа по сегодняшний день сидели в подвале.
- А идете куда, где будете?
- Не знаем.
Раствориться в потоке мирных жителей
В Мариуполе боевики "Азова" засели в центральной части города, откуда их систематически вычищают. Ситуация стала для них совершенно безнадежной - на призывы о помощи и деблокаде из Киева ответили отказом. В последние дни боевики все чаще пытаются выбраться из окружения, смешавшись с мирными жителями, их выявляют по нацистским татуировкам и следам ношения оружия. Случаются и буквально комичные ситуации.
"Они зачастую ходят в женской одежде, через одного. По нему видно, что это боевик"
При этом украинским беженцам, которые отправились искать счастья в Евросоюзе, не стоит питать иллюзий: отношение к ним здесь является совершенно потребительским. Старый Свет корыстен и не знает сострадания, поэтому готовиться следует к худшему - это мнение украинца, который пятый год живет во Франции.
Кому пожар, а кому погреться
"Я здесь живу пятый год под Страсбургом, в палатке пятую зиму, - говорит беженец. - 4 зимы в простой обычной палатке без обогрева, и только в пятую зиму я смог купить палатку с печкой. За это время я почти полностью потерял здоровье и узнал, каковы на самом деле местные люди, местное общество и местные власти. В Европе очень большой недостаток молодой рабочей силы. Поэтому им очень выгодно сюда завлечь семьи с детьми. А от остальных они будут избавляться. От больных, от пожилых будут всячески избавляться. Это такой концлагерь открытого типа, где заключенные живут среди людей. Но вместо колючей проволоки пособия, которых можно лишить, жилье, которого можно лишить, документы, которых можно лишить. Человек живет как животное!"
Количество беженцев из Украины растет
Количество беженцев из Украины, по данным ООН, уже превысило три миллиона человек. С каждым днем цифры растут. По данным последнего опроса группы "Рейтинг", 19 процентов украинцев уже покинули свои дома.
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