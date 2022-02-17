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Беженцы из Афганистана покидают Украину

Из Украины бегут даже беженцы. 44 человека, которых Украина эвакуировала из Афганистана в сентябре 2021 года, теперь вынуждены эвакуироваться и отсюда. Обездоленные уже покинули страну и направились в Катар. Как пишет издание Washington Post, 9 семей на самолете отправились в Доху. Там они будут ждать возможного въезда в США.

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