Беженцы из Афганистана покидают Украину

Из Украины бегут даже беженцы. 44 человека, которых Украина эвакуировала из Афганистана в сентябре 2021 года, теперь вынуждены эвакуироваться и отсюда. Обездоленные уже покинули страну и направились в Катар. Как пишет издание Washington Post, 9 семей на самолете отправились в Доху. Там они будут ждать возможного въезда в США.