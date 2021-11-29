Ситуация на белорусско-польской границе - часть большого пазла миграционного кризиса в Европе. Беженцы из стран Африки и Азии массово пересекают Средиземное море. Накануне к берегам Италии прибыли 244 мигранта. Из них более 40 несовершеннолетние. Причем один родился прямо по пути в Европу на рыбацкой лодке. Всего в страну за год прибыло около 50 тысяч мигрантов. При этом власти о гибридной войне и санкциях против Италии пока не сообщали.