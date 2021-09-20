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Беженцы устроили митинг на улицах Лондона - протестующие скандируют: "5 тысяч недостаточно"
Угроза миграционного кризиса нависла над Великобританией. Освоившись, беженцы устроили митинг на улицах Лондона. Выходцы из Афганистана требуют, чтобы власти Соединенного Королевства впустили на свою территорию больше мигрантов. Протестующие скандируют, что "5 тысяч недостаточно". Ранее правительство Великобритании согласовало программу, по которой примет 20 тысяч беженцев. Однако позже в МВД добавили: в течение ближайшего года страна сможет принять всего лишь 5 тысяч афганцев.
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