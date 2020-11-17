Беженцы возвращаются в Нагорный Карабах

Третья колонна сбеженцами прибыла из Армении в Нагорный Карабах. В автобусах в Степанокертприехали 482 человека. Всего в регион вернулось более 1200 жителей. Российскиемиротворцы к этому времени завершили развертывание постов вдоль линиисоприкосновения сторон в Карабахе. Идет разминирование Лачнской дороги и обментелами погибших.