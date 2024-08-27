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Безопасно ли пользоваться Telegram после ареста Дурова, рассказал эксперт
По словам эксперта Kaspersky ICS CERT Владимира Дащенко, арест основателя Telegram Павла Дурова не повлияет на безопасность популярного мессенджера, сообщает РИА Новости.
"Если говорить про защищенность в целом, то мессенджерами можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности", - отметил Владимир Дащенко.
Он считает, что пользователям не стоит волноваться, так как при использовании мессенджера для законной деятельности (чтения новостей и общения и т. п.), поводов для беспокойства нет. Но при этом правоохранительные органы могут получить доступ к информации, если деятельность пользователя в мессенджере будет нелегальна.
Для безопасности устройства и личных данных эксперт Kaspersky ICS CERT рекомендует использовать сложные пароли, не авторизовываться через мессенджер на сторонних ресурсах, а также не делиться кодами для авторизации с посторонними людьми.
А вот важную и конфиденциальную информацию в Telegram лучше передавать в секретных чатах - они работают по принципу сквозного шифрования. Эксперт объяснил, что шифрование и расшифровка сообщений происходит на устройствах обоих пользователей, между которыми выстроен диалог, тогда как публичные и групповые чаты хранятся в облаке, на серверах мессенджера, что потенциально не очень безопасно.
При этом Владимир Дащенко отметил, что Telegram ответственно подходит к своей защищенности и предлагает до 300 тыс. долларов за найденные уязвимости в шифровании, которые в нем используется.
Напомним, основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Команда Telegram заявила, что платформа соблюдает все законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах.
Также стало известно, что министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов внимательно следит за делом Павла Дурова, который имеет паспорт ОАЭ. В сообщении министерства указано, что правительству Франции был направлен запрос на предоставление всех консульских услуг Павлу Дурову в срочном порядке. При этом во французской прокуратуре заявили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении "неназванного лица", которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля, сообщает "Газета.Ru".
26 августа Reuters со ссылкой на представителя полиции Франции сообщило, что Дуров обвиняется в отказе сотрудничать с французскими властями по вопросам киберпреступности и финансовых нарушений в Telegram. Расследование ведется национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью и национальным управлением по борьбе с мошенничеством.
Чуть позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что решение о задержании Дурова не было политическим. По его словам, в соцсетях якобы распространяется ложная информация о причинах задержания. В свою очередь в прокуратуре Парижа уточнили, что Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Мера содержания под стражей основателя Telegram была продлена 25 августа, она может длиться до 96 часов (до 28 августа).
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