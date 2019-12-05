Безопасность пользователей. Instagram будет запрашивать возраст

Соцсеть Instagram начинает запрашивать возраст пользователей в момент регистрации. Как выяснилось, эта мера необходима для обеспечения безопасности молодых пользователей. Информация о дате рождения, правда, будет скрыта. Кроме того, в Instagram объявили о нововведениях, касающихся личных сообщений. В ближайшее время компания планирует ввести функцию блокировки сообщений от людей, на которых пользователи не подписаны. Ранее соцсеть сообщала о запуске функции, скрывающей число лайков под публикациями.