Безработица в Литве достигла почти 6,5 %

Уровень безработицы в Литве достиг без малого 6,5 %, что в абсолютных цифрах составляет почти 140 тыс. человек.

Только за октябрь этот показатель вырос на 0,3 %, а это почти 500 человек. При этом в самом уязвимом положении оказалась молодежь: среди тех, кто не достиг возраста 25 лет, безработными являются 15 %.

Дефицит бюджета страны из-за военных расходов достиг 6 % от ВВП.

На днях объявлено, что выплата компенсаций тем, кто страдает от стремительного подорожания отопления, приостановлена: деньги на это просто-напросто закончились.