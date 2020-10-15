Безработица на Украине стала социальной пандемией

Безработных в Украине на 62 % больше, чем год назад. Нерадужную статистику в стране приводит Государственный центр занятости. И это только исходя из количества официально зарегистрированных безработных. Особенно заметно эта цифра растет с начала карантина. С середины марта статус безработного в Украине получили 525 тысяч человек. Показатель на 53 % выше, чем в прошлом году. Еще одна неприятная тенденция - работодатели заявляют меньшее число актуальных вакансий. Наиболее востребованными специальностями остаются водители автотранспорта, контролеры и слесари-ремонтники.