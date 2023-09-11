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Безработица в ЕАЭС сократилась на 12,4 % в июле

В Евразийском экономическом союзе безработица в июле сократилась почти на 12,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. На 1 августа количество нетрудоустроенных составляло чуть свыше 912 тысяч человек, сообщает ЕЭК. Наименьший показатель зафиксирован в Беларуси (0,1% от числа работающих), наибольший - в России.

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