Безвизовый режим въезда в Евросоюз для граждан Украины может быть отменен

У нас сегодня рекорд по невыплатам заработных плат за всю историю Украины - 4 млрд гривен задолженности. У нас военным 1,5 млрд гривен задолжали - людям, которые защищают нас и наш покой. Это какой цинизм нужно иметь, чтобы задолжать военным, которые стоят на линии фронта! То же самое на линии фронта и с медиками, сегодня там около 300 млн гривен задолженности по заработным платам.

Павел Розенко, экс-министр социальной политики Украины