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Безвизовый режим въезда в Евросоюз для граждан Украины может быть отменен
Безвизовый режим въезда в Евросоюз для граждан Украины может быть отменен. С таким предложением выступили сразу несколько государств, включая Германию, Францию и Италию. Они предлагают приостановить безвиз для граждан Украины, Грузии, Молдовы, а также жителей балканских стран. Причиной называют всплеск необоснованных запросов убежища и нарушения миграционных правил гражданами этих государств. Вопрос будет рассмотрен 13 октября.
Украинский депутат предложил ввести паспорта неграждан
Пока Европа сомневается, стоило ли пускать к себе украинцев, в самой Украине звучат призывы лишить часть собственных жителей гражданских прав. Депутат Одесского городского Совета Андрей Вагапов предложил ввести паспорта неграждан. Как пример он привел прибалтийские республики, назвав их "европейскими странами".
Долги по зарплате в Украине достигли исторического максимума
Разделить народ на граждан и неграждан вместо того, чтобы выполнять обязательства перед жителями страны. На данный момент власти не смогли обеспечить надлежащий уровень вакцинации от коронавируса, к зиме страна подошла с недостаточным объемом газа в хранилищах. На сегодняшний день в Украине зафиксирована максимальная за всю историю невыплата заработных плат. Причем долги у власти перед теми, от кого напрямую зависит безопасность страны. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-министр социальной политики страны Павел Розенко.
У нас сегодня рекорд по невыплатам заработных плат за всю историю Украины - 4 млрд гривен задолженности. У нас военным 1,5 млрд гривен задолжали - людям, которые защищают нас и наш покой. Это какой цинизм нужно иметь, чтобы задолжать военным, которые стоят на линии фронта! То же самое на линии фронта и с медиками, сегодня там около 300 млн гривен задолженности по заработным платам.
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