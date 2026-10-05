BFM TV: во Франции подросток потерял кисть руки из-за действий полиции

Жестокое подавление подростковых протестов во Франции привело к очередной страшной трагедии. В коммуне Ланс в ходе очередной мирной демонстрации старшеклассников несовершеннолетний юноша из-за действий силовиков получил тяжелую травму руки.

Как сообщает французский телеканал BFM TV, местная полиция попыталась разогнать толпу школьников, применив боевую гранату с резиновыми поражающими элементами. Один из участников манифестации поднял упавший под ноги снаряд, и тот взорвался прямо у него в руке.

Парень был экстренно госпитализирован с раздробленной кистью. По факту инцидента начато внутреннее расследование, однако возмущенная общественность требует немедленной отставки руководства префектуры за неоправданное насилие по отношению к детям.