Не до жиру. Во Франции жители массово пересматривают свои продуктовые корзины из-за падения покупательной способности и постоянного роста цен в магазинах.

Согласно свежему исследованию потребительских привычек, результаты которого приводит BFMTV, 7 из 10 французов уже вынуждены были изменить свой рацион. Первыми под нож попали самые дорогие позиции: красное мясо, свежая рыба и морепродукты. Покупатели все чаще обходят стороной мясные и рыбные прилавки, заменяя привычные продукты более дешевыми аналогами, крупами или товарами по акциям.

По оценкам экономистов, хотя продовольственная инфляция в стране формально замедлилась, цены на продукты за последние годы выросли почти на 20 %. В итоге после оплаты жилья и коммунальных услуг у многих остается все меньше средств на продукты.