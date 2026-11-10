БГУ открыл в Пекине офис для продвижения белорусского образования

Краткий пересказ от ИИ

В Пекине официально открыт офис Китайского центра образования, науки и технологий БГУ. Площадка позволит более качественно налаживать межвузовское взаимодействие с китайскими партнерами и поддерживать академическую мобильность. Символично, что открытие центра объединили с празднованием 105-летия со дня образования ведущего вуза страны.

Открытие офиса Китайского центра образования, науки и технологий БГУ

Белорусский государственный университет вошел в топ-25 надежных партнеров Министерства образования Китая. Высокая оценка и своеобразный знак качества открывают новые возможности для укрепления международного образовательного обмена.

Стратегический партнер для БГУ: 20 % международных соглашений - с Китаем

Китайская Народная Республика - стратегический партнер БГУ. Отметим, 20 % всех действующих в университете международных соглашений заключены с коллегами из Поднебесной. К важному для Белгосуниверситета событию в Пекине присоединились представители более десятка вузов, научных и образовательных центров Китая.

Андрей Король, ректор БГУ:

"Центр, который создан буквально сейчас, призван стать своего рода координационным хабом в области академических обменов между студентами и преподавателями, а также консолидировать научные исследования наших стран. Во-первых, это способствует расширению представления о Белорусском государственном университете у наших китайских партнеров. Во-вторых, конечно же, центр направлен на решение стратегических задач - например, на развитие экспортного потенциала, который у БГУ достаточно серьезный".

Новый офис БГУ в Пекине: расширение глобального присутствия за рубежом

Открытие нового офиса - продолжение системной работы по расширению глобального присутствия БГУ за рубежом. В Китае это не первое подразделение Белгосуниверситета. В 2017 году открыт информационно-образовательный центр в Пекине, через несколько лет заработал и Подготовительный центр в городе Санья. Новый офис позволит нарастить экспорт образовательных услуг.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"Каждый год мы видим, что спрос на образование растет, в том числе и в Китайской Народной Республике. Это индикатор конкурентоспособности не только экономики, но и страны в целом. И то, что сегодня Белорусский государственный университет открывает офис Центра образования, науки и технологий в Пекине, говорит о высоком интересе к университетскому образованию и получению диплома БГУ со стороны китайских студентов".

Ван Яотянь, руководитель Китайского центра образования, науки и технологий БГУ:

"Создание этого офиса знаменует собой новый этап нашего развития. Мы оправдаем доверие БГУ, укрепим научно-технический, кадровый и культурный обмен между Китаем и Беларусью. Используя отлаженные механизмы образовательных услуг при Министерстве образования Китая, такие как Китайский центр обслуживания студентов за рубежом и "Цзяхуа Шида", мы будем всесторонне продвигать образовательный бренд Беларуси. Это необходимо для того, чтобы еще больше китайских студентов и вузов узнали о республике и о Белорусском государственном университете".

Образовательный вектор: делегация БГУ с визитом в Китае

В Китае работа делегации БГУ продолжается. Проходят переговоры с коллегами по ключевым вопросам взаимодействия. Это и развитие академического обмена, и реализация совместных образовательных программ, исследований в самых различных областях: от прикладной информатики и физики наноматериалов до журналистики и дизайна.