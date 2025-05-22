Британская Би-би-си сообщает, что высшие чиновники Соединенного Королевства на протяжении многих лет покрывали военных, которые совершали массовые убийства в Ираке и Афганистане.

Выяснилось, что ход делам о военных преступлениях не давали тогдашние премьер-министр Кэмерон, министр обороны Хили и командование зарубежными контингентами британских войск.

На протяжении многих лет английские солдаты совершали убийства мирных афганцев и затем подбрасывали им оружие, чтобы заявить, будто речь идет о ликвидации моджахедов.