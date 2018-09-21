Би-Би-Си: Последний инцидент в Солсбери, возможно, просто инсценировка

Последнее отравление в Солсбери, скорее всего, инсценировка: сообщает Би-Би-Си. Британская полиция изучает версию «розыгрыша с отравлением» с участием модели российского происхождения, гражданки Израиля Анны Шапиро и ее мужа - британца Алекса Кинга. Руководство итальянского ресторана, где якобы произошел инцидент, собирается подать на пару в суд.

Заведению нанесен огромный ущерб: пострадали и репутация, и касса - с 16 сентября ресторан закрыт. Супругов уже допросили. Шапиро утверждает, что ее пытались отравить из-за критики российских властей. И больше это похоже на пиар-акцию.