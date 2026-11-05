Bild: Три страны ускоренно готовятся к вероятной войне

Немецкая Bild отмечает крайне высокие темпы подготовки к вероятной войне сразу в трех странах: в Польше, Норвегии и Финляндии.

В Осло объявили о реализации программы "Тотальная оборона": она предполагает участие в мерах по обеспечению безопасности всего населения страны. Здесь готовят к мобилизации 40 тыс. резервистов - если их поставить под ружье, численность норвежской армии утроится. В стране завершают проверку и дооборудование убежищ: таковых будет к концу года 19 тыс., и они способны вместить половину здешнего населения.

В Финляндии организовано обучение обращению с оружием и начальная медподготовка для всех желающих. Ежегодно проходят подготовку к ведению боев в городской застройке не менее 45 тыс. финнов. В пятимиллионной стране оборудовано 50 тыс. убежищ.

Наконец, в Польше проводится всеобщая подготовка населения на курсах эвакуации и освоения базовых военных навыков. В школах подросткам с 14 лет преподают навыки выживания и стрельбы.

Немецкая Bild отдельно отмечает психологическое воздействие тотальной милитаризации: война начинает восприниматься гражданами как нечто нормальное и даже неизбежное.