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"Бильд": в Днепропетровской области через несколько недель могут начаться бои
В Германии спрогнозировали ход СВО.
Юлиан Репке, обозреватель газеты "Бильд", сообщает: российские войска продолжают наступать и теперь находятся всего в 7 км от Днепропетровской области Украины, где "еще ни разу не было наземных боев".
Репке признает: с начала года российская армия заняла 8 деревень к югу от стратегически важного Красноармейска и, "как кажется, по-прежнему неудержима в своем продвижении". По оценке журналиста, это "ужасный сценарий для украинского правительства".
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