"Бильд": в Днепропетровской области через несколько недель могут начаться бои

Юлиан Репке, обозреватель газеты "Бильд", сообщает: российские войска продолжают наступать и теперь находятся всего в 7 км от Днепропетровской области Украины, где "еще ни разу не было наземных боев".

Репке признает: с начала года российская армия заняла 8 деревень к югу от стратегически важного Красноармейска и, "как кажется, по-прежнему неудержима в своем продвижении". По оценке журналиста, это "ужасный сценарий для украинского правительства".