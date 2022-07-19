Bild: Европейские чиновники решили повысить себе зарплаты

Кризис не для всех. Европейские чиновники решили повысить себе зарплаты, чтобы не страдать от инфляции и дороговизны, которые спровоцировали введенные ими же антироссийские санкции. Об этом пишет немецкая газета Bild. В публикации отмечается: "В Брюсселе приблизительно 60 тысячам сотрудникам Евросоюза повысят зарплату примерно на 8 с половиной процентов до конца года, что полностью смягчит гигантскую инфляцию". Простым жителям ЕС с заоблачными ценами на топливо и продовольствие придется справляться самостоятельно.