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Bild: Германии грозит политическое землетрясение
Сильное политическое землетрясение - такой мрачный прогноз на будущий год для Германии делает издание Bild. Как отмечают эксперты, кризис происходит уже сейчас, но "худшее только впереди".
На грядущие политические потрясения указывает рост популярности партии "Альтернатива для Германии" - ее поддерживает уже 22% жителей страны, а в восточной части и все 30%. Остается нерешенным миграционный вопрос, это особенно болезненная тема.
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