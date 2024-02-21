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Bild: Германия намерена поставить дальнобойные ракеты Украине

Правительство Германии разработало тайный план о передаче Киеву ракет для "нанесения ударов глубоко в тылу противника", об этом пишет Bild.

Речь о Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии более 500 километров, причем в тексте инициативы, поддержанной парламентскими фракциями, название ракет напрямую не указывается. Они именуются как "дополнительные необходимые системы вооружения большой дальности". Голосование в бундестаге по этому вопросу пройдет в ближайшие дни. В прошлый раз, напомним, депутаты высказались против, эксперты тогда говорили - "из-за опасения политических элит Германии быть втянутыми в прямой военный конфликт с Москвой".

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