Bild: В Германии резко подорожал картофель и, более того, грозит его острый дефицит

Немецкая Bild публикует паническую статью: в стране резко подорожал картофель и, более того, грозит его острый дефицит. В рознице он только за год поднялся до 3 евро и останавливаться не собирается. Основная причина - неважный урожай, который погубили многочисленные проливные дожди. Но беда не только в этом. Практически все, что необходимо для ведения хозяйства, резко выросло в цене: инфляция привела к удорожанию топлива, посадочного материала и удобрений. Безусловно, фактический запрет на импорт белорусских фертилизаторов тоже внес свою лепту в беды германских фермеров. Только в июле обанкротилась тысяча с лишним аграриев - почти наполовину больше, чем в июле прошлого года. В общем картофель пока еще не стал для немцев деликатесом, но все к этому идет.