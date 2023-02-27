ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Bild: Запад намерен оказать давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой

Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США. С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится, пишет издание. Отмечается, что Запад на словах хочет поддерживать Украину, сколько это понадобится, однако за кулисами уже идет речь о военном ультиматуме для Зеленского.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все