Bild: Запад намерен оказать давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой

Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США. С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится, пишет издание. Отмечается, что Запад на словах хочет поддерживать Украину, сколько это понадобится, однако за кулисами уже идет речь о военном ультиматуме для Зеленского.