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Били Беларусь, а целились в Россию - Соловьев
Гибридные атаки на Беларусь и Россию только способствуют сплочению наших государств, развитию экономических возможностей, которые не были задействованы на полную мощь. Активно идет развитие интеграции и в сфере безопасности. И экспертное сообщество все чаще говорит о роли Президента Беларуси Александра Лукашенко в вопросе безопасности всего региона.
Несколько лет назад первый удар на себя приняла Беларусь. При этом очевидно, что били Беларусь, а целились в Россию. Представьте себе, что было бы сейчас, если бы бэчебэшники захватили власть. Это было бы не СВО, это была бы прямая война.
О панских амбициях Варшавы, угрозе НАТО, националистических полках в Украине и не только смотрите 20 июня в проекте "Успеть до полуночи" в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1".
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