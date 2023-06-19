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Били Беларусь, а целились в Россию - Соловьев

Гибридные атаки на Беларусь и Россию только способствуют сплочению наших государств, развитию экономических возможностей, которые не были задействованы на полную мощь. Активно идет развитие интеграции и в сфере безопасности. И экспертное сообщество все чаще говорит о роли Президента Беларуси Александра Лукашенко в вопросе безопасности всего региона.

Несколько лет назад первый удар на себя приняла Беларусь. При этом очевидно, что били Беларусь, а целились в Россию. Представьте себе, что было бы сейчас, если бы бэчебэшники захватили власть. Это было бы не СВО, это была бы прямая война.
Владимир Соловьев, журналист, теле- и радиоведущий (Россия)

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