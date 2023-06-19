Били Беларусь, а целились в Россию - Соловьев

Несколько лет назад первый удар на себя приняла Беларусь. При этом очевидно, что били Беларусь, а целились в Россию. Представьте себе, что было бы сейчас, если бы бэчебэшники захватили власть. Это было бы не СВО, это была бы прямая война.

Владимир Соловьев, журналист, теле- и радиоведущий (Россия)