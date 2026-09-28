Билл Гейтс сравнил контроль над ИИ с ядерным регулированием

Технологический прогресс подошел к опасной черте, за которой человечество рискует полностью потерять контроль над собственными изобретениями. Американский миллиардер Билл Гейтс призвал к жесткому государственному контролю над искусственным интеллектом, сравнив эту задачу с переговорами по ядерному оружию.

Сооснователь Microsoft предупредил, что новейшие цифровые платформы стали идеальным инструментом в руках злоумышленников, а текущих защитных барьеров уже категорически недостаточно.

"Самая опасная вещь, с которой мы сейчас сталкиваемся, - это использование искусственного интеллекта людьми со злым умыслом. Кто-то хочет обмануть человека, вывести из строя электросеть или нарушить работу банковских счетов. Теперь ИИ значительно расширяет их возможности. Небольшие группы с его помощью способны делать то, что прежде было под силу только крупнейшим государствам. Если правительства не будут настаивать на введении мер защиты, мы увидим много серьезных негативных последствий", - отметил Билл Гейтс.

Мрачные прогнозы миллиардера подтверждают и на площадке Организации Объединенных Наций, где искусственный интеллект стал одним из главных акцентов встреч мировых лидеров. Перед дипломатами Совета Безопасности выступили руководители крупнейших IT-компаний отрасли, включая главу OpenAI Сэма Альтмана и руководителя Anthropic Дарио Амодеи. Речь шла о том, как стремительно развивающиеся системы могут повлиять на международную безопасность и нужны ли государствам общие правила. Впрочем, выработать единый подход пока не удается. Президент США Дональд Трамп жестко выступил против создания глобальной системы контроля над технологиями, назвав это очередным глобалистским планом.

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