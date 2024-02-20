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Билл Блэр: Канада передаст Киеву свыше 800 беспилотников
С мира по патрону ради войны до последнего украинца. Киевский режим, несмотря на усыхание оружейных рек, продолжает получать военную поддержку Запада. Канада направит Украине свыше 800 многоцелевых беспилотников общей стоимостью около 95 млн долларов. Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр. Ожидается, что поставки канадских беспилотников начнутся уже предстоящей весной. Их отправят в рамках ранее анонсированного пакета помощи на полмиллиарда долларов. С начала конфликта в Украине поддерживающая нацистов Канада уже потратила почти 10 млрд долларов на поддержку киевского режима, в том числе предоставив ему почти 2,5 млрд на военные нужды.
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