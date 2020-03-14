ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации. Причина - желание уделить больше времени благотворительности. К слову, из тех же соображений в 2008 году он ушел с поста гендиректора компании. Теперь бизнесмен будет больше работать над собственным фондом, который поддерживает социальные, образовательные, медицинские проекты и инициативы в сфере гендерного равенства. По данным Forbes, Билл Гейтс занимает второе место в списке богатейших людей планеты с состоянием свыше 100 миллиардов долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все