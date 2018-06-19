Билль о Брексите вновь отправлен в палату общин Великобритании. Ей придется уже в третий раз рассмотреть предложенный законопроект. Суть документа заключалась в роли парламента. В частности, верхняя палата отвергла предложение правительства Терезы Мэй предоставить парламенту лишь право символического голосования по вопросу о дальнейших шагах Кабинета министров. Завтра вопрос рассмотрит палата общин.

А сегодня на переговорах Великобритании и Евросоюза в Брюсселе будет обсуждаться вопрос о границе. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство и ЕС обязаны найти решения для сохранения максимально свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода из ЕС. При этом вариант, при котором Северная Ирландия останется в ЕС, не рассматривается.