Билль об отсрочке Brexit может вступить в силу в Британии

Законопроект требует от правительства просить у Брюсселя трехмесячной отсрочки Brexit и не допускает возможности выхода из ЕС без сделки. За этот документ на прошлой неделе проголосовали обе палаты британского парламента. Сегодня он должен быть одобрен королевой Елизаветой ІІ. При этом премьер Борис Джонсон обещал, что ни при каких обстоятельствах не попросит Брюссель об отсрочке.



