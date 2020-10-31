3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Билли Айлиш внесли в черный список правительства США
Пример того, как власти США банят звезд, которые "разрушают страну". Певицу и автора песен Билли Айлиш внесли в черный список правительства США. Об этом пишет "Вашингтон пост". Сейчас власти США также намерены расторгнуть контракты, связанные с кампанией против COVID-19, которые были заключены с некоторыми звездами. Среди них, например, Дженнифер Лопес.Билли Айлиш же попала под санкции за то, что «разрушает страну и все, что важно для местных граждан». Также ее подвергли критике из-за того, что она не поддерживает политику Дональда Трампа.
В США усиливают меры безопасности перед президентскими выборами
К выборам в Штатах готовятся вот таким образом. Национальная гвардия США создает новое подразделение, состоящее в основном из военных полицейских. В ближайшие дни оно может быть направлено в ряд городов страны для подавления беспорядков и пресечения насилия на фоне президентских выборов в США и текущей негативной ситуации.
Особенно остро стоит вопрос в округе Колумбия, где находится Вашингтон. Накануне в мэрии заявили, что знают о желании некоторых лиц устроить беспорядки в день выборов. Предпринимаются дополнительные меры, чтобы гарантировать безопасность. Не исключено, что 3 ноября в столице США окажутся перекрытыми улицы в центре города, будет запрещена парковка машин. Кстати, американская компания «Волмарт» вернет на прилавки оружие, реализация которого была приостановлена из-за беспорядков. В компании решили, что "текущие инциденты остаются географически обособленными", а коммерческие интересы являются приоритетными.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов