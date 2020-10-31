Пример того, как власти США банят звезд, которые "разрушают страну". Певицу и автора песен Билли Айлиш внесли в черный список правительства США. Об этом пишет "Вашингтон пост". Сейчас власти США также намерены расторгнуть контракты, связанные с кампанией против COVID-19, которые были заключены с некоторыми звездами. Среди них, например, Дженнифер Лопес.Билли Айлиш же попала под санкции за то, что «разрушает страну и все, что важно для местных граждан». Также ее подвергли критике из-за того, что она не поддерживает политику Дональда Трампа.







В США усиливают меры безопасности перед президентскими выборами

К выборам в Штатах готовятся вот таким образом. Национальная гвардия США создает новое подразделение, состоящее в основном из военных полицейских. В ближайшие дни оно может быть направлено в ряд городов страны для подавления беспорядков и пресечения насилия на фоне президентских выборов в США и текущей негативной ситуации.