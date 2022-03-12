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Биолаборатории США должны быть уничтожены
Пока Штаты на официальном уровне пытаются замять скандал с биолабораториями, шумиха поднялась в собственных СМИ. Бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард в эфире Fox News раскритиковала власти своей страны за сокрытие факта наличия секретных биообъектов на территории Украины. Особое возмущение политика вызвал тот факт, что США даже не попытались их ликвидировать. Она заявила, что лаборатории, разрабатывающие биооружие, должны быть закрыты не только в Украине, но и по всему миру.
Ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы и сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях в Украине. Свое требование Пекин повторил на заседании Совбеза ООН по биологическим программам в Украине. Вразумительного ответа пока нет. Представители Вашингтона заверяют, что лаборатории не использовались для создания оружия, но документов, доказывающих это, не предоставили.
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