Биржевые цены на газ в Европе превысили 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. Это может нанести ощутимый удар по экономическому равновесию в Старом Свете, отмечают аналитики.

Беспокоит их и ситуация с общеевропейским дефицитом сырья. Хранилища заполнены на 68 %, а всего лишь год назад были заполнены на 80 %. Это наименьшее значение для текущего периода.

В наиболее уязвимом положении - Германия. Там резервуары заполнены лишь наполовину. Все это провоцирует рост котировок. Как прогнозируют эксперты, в Германии на 20 % могут взлететь коммунальные тарифы и увеличатся производственные издержки для промышленности.

И тут интересно сравнить с ситуацией в Беларуси, которая закупает газ у России. Благодаря тесной союзной интеграции, цены - максимально комфортные. Это чувствует и промышленность, и обычные граждане.

Так, для населения природный газ при наличии счетчика стоит 70 долларов за 1 тыс. куб. м - небо и земля по сравнению с европейскими реалиями.