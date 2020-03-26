Биржевые индексы восстанавливаются

Азиатские биржи показывают оживление в связи с мерами Белого дома по стимулированию экономики США. Новость о том, что Дональд Трамп предлагает выделить американскому бизнесу 2 триллиона долларов привела к росту японского индекса Nikkeiна 5,5 %. Оптимизм демонстрируют и американские биржевики: накануне Dow Jones в Нью-Йорке уверенно двинулся вверх после почти месяца стремительного падения.



