БИСИ и иранский институт подписали меморандум о сотрудничестве

Белорусский институт стратегических исследований и Институт международных исследований Ирана договорились о сотрудничестве. Меморандум подписали директор БИСИ и замминистра иностранных дел Исламской Республики (и руководитель фабрики мысли по совместительству).

Подписание договора проходило в рамках научно-практической конференции "Стратегический анализ и прогнозирование. Беларусь в глобальном мире". На полях встречи БИСИ и Национальный институт мировой экономики и международных отношений РАН также подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны уверены, что это придаст серьезный импульс работе аналитиков Беларуси и России.