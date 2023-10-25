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БИСИ и иранский институт подписали меморандум о сотрудничестве
Белорусский институт стратегических исследований и Институт международных исследований Ирана договорились о сотрудничестве. Меморандум подписали директор БИСИ и замминистра иностранных дел Исламской Республики (и руководитель фабрики мысли по совместительству).
Подписание договора проходило в рамках научно-практической конференции "Стратегический анализ и прогнозирование. Беларусь в глобальном мире". На полях встречи БИСИ и Национальный институт мировой экономики и международных отношений РАН также подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны уверены, что это придаст серьезный импульс работе аналитиков Беларуси и России.
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