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Битва за Марс: NASA настроено серьезно и предлагает новую программу
Следующим наваждением человечества стала идея покорения Марса. Конечно, говорить о колонизации Красной планеты в скором времени не приходится, но НАСА настроено серьезно. В феврале американское космическое агентство объявило о наборе добровольцев, готовых принять участие в симуляции жизни на Марсе. Это будет уже вторая тренировочная миссия в рамках программы по подготовке к первой в истории человечества высадке на ближайшую к нам планету. Но когда состоится сама высадка, пока неизвестно. Намекает лишь название проекта - "Столетний космический корабль".
Космос полон проблем. Это очень экстремальная среда. Посадка в любом месте является сверхзадачей, и вам приходится сталкиваться с опасностями. Вам нужно безопасно приземлиться, следя за тем, чтобы вы не перевернулись, чтобы у вас было правильное положение космического корабля. На этом пути вас ждет множество испытаний, и если что-то пойдет не так, это может стать концом всей вашей миссии.
Будущее Марса по версии Маска
Более амбициозен в своих планах Илон Маск, основатель компании SpaceX. В 2016 году он заявил, что первый марсианский полет человека может произойти в 2022 году. Тогда миллиардер говорил, что уже к 2035 году все путешествие будет занимать не более 80 дней и станет вполне обыденным делом. Но полет так и не состоялся. Пока что компания смогла создать собственную ракету-носитель и научилась массово выводить на орбиту Земли спутники и телекоммуникационное оборудование. Впрочем, другие проекты по освоению Красной планеты не могут похвастаться и этим. Они закрылись, так ничего и не добившись.
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