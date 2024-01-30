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Битва за Париж продолжается: полиция блокирует колонны фермеров, но аграрии отступать не намерены

Во Франции протестующие фермеры всерьез намерены затруднить продовольственное снабжение столицы. Сотни тракторов со всей страны продолжают перекрывать движение на подступах к Парижу. Чтобы лишить аграриев подкрепления, бронемашины жандармерии заблокировали на дороге в столицу 3-километровую колонну фермеров, которые выдвинулись в Ранжис на "осаду" крупнейшего продовольственного рынка Европы. Их остановили в 380 км от французской столицы. Сообщается, что некоторые тракторы пробивают заграждения на трассе, чтобы продолжить движение. Отступать фермеры не намерены.

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