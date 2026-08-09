В Литве зафиксирован небывалый всплеск банкротств. Только за первый квартал 2026 года суд открыл более 220 дел о неплатежеспособности компаний.

Кроме того, сообщается о колоссальных задолженностях со стороны уже ранее ликвидированных фирм. Речь идет о более чем 80 млн евро.

Эксперты связывают бизнес-кризис с отсутствием предсказуемости условий для развития: производственные издержки растут, а покупательная способность падает. Усугубляет ситуацию абсурдное распределение приоритетов властями. Вопреки решению внутренних социально-экономических проблем, руководство занято необоснованной милитаризацией и тратой денег в угоду внешнеполитических амбиций. Предприниматели описывают текущие реалии как ведение деятельности в условиях высокого риска. Указанные факторы создают серьезные препятствия для устойчивого развития местного рынка.

Ожидается, что тенденция к росту числа несостоятельных компаний сохранится.