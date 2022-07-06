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Бизнес на поставках вооружений: украинцы продают технику
Украинские военные решили заработать на поставках западных вооружений и развернули настоящий бизнес. Так, бойцы продали России французcкие самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом информирует издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники в командовании ВС Франции и Интерполе. Отмечается, что запросили украинцы за каждую единицу техники 120 тысяч долларов, при этом реальная стоимость такой гаубицы оценивается приблизительно в 7 миллионов. Болгарские журналисты уточняют: офицеры ВСУ обогащаются на поставках вооружения НАТО в Украину, и продаже подлежат не только французские самоходные артиллерийские установки. Впрочем, США совершенно не интересует, как используется поставленная Киеву военная техника или оружие, резюмирует издание.
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