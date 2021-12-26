Бизнесмен в Кишиневе выбросил в толпу килограмм золота

Килограмм золотой продукции перед входом в магазин. В Кишиневе владелец ювелирного завода необычно поздравил людей с наступающим Новым годом. Когда упаковки с золотыми цепями, кольцами и сережками полетели в толпу, люди устроили давку, отбирали друг у друга заветные украшения и даже ползали по асфальту в поисках дорогих подарков.