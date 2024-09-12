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BlackRock начала подготовку к покупке земли на севере Молдовы

Крупнейшая инвесткомпания в мире, американская BlackRock, начала подготовку к покупке земли на севере Молдовы.

В министерстве сельского хозяйства страны заявили, что удалось договориться о продаже 600 га земли (это больше территории Кишинева) в двух районах. В ведомстве сделку называют выгодной. Сумму, естественно, не разглашают, но уверяют, что она пополнит бюджет страны и сможет покрыть текущие расходы.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский призывал власти Молдовы снять запрет на покупку земли иностранными компаниями. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшее время сразу после референдума о евроинтеграции.

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